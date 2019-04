Geoffrey Rush gana el caso de difamación contra Nationwide News, editor de The Daily Telegraph[ENG]

El actor ganador de un Oscar Geoffrey Rush recibió $ 850,000 en daños iniciales después de ganar su caso de difamación contra Nationwide News por dos artículos publicados por The Daily Telegraph en 2017. El juez Wigney descubrió que The Daily Telegraph no probó las imputaciones publicadas en dos artículos sobre el Sr. Rush. Dijo que las historias eran "piezas imprudentemente irresponsables de periodismo sensacionalista de la peor clase".Hablando fuera de la corte, el Sr. Rush dijo que no había "ganadores" en el caso.