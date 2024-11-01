El genocidio continúa y la UE es cómplice

Dos semanas después del alto al fuego en Gaza, Ecologistas en Acción insiste en que la masacre continúa: Israel sigue asesinando gazatíes a diario, solo está entrando un tercio de la ayuda humanitaria acordada y la ofensiva se ha intensificado también en Cisjordania. E.A. denuncia esta violación sistemática del alto al fuego y reitera que incluso si se respetara, no detendría el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, ya que solo una rendición de cuentas significativa lo hará. Se prevén movilizaciones el día 29 de Noviembre.