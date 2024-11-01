edición general
El genocidio continúa y la UE es cómplice

Dos semanas después del alto al fuego en Gaza, Ecologistas en Acción insiste en que la masacre continúa: Israel sigue asesinando gazatíes a diario, solo está entrando un tercio de la ayuda humanitaria acordada y la ofensiva se ha intensificado también en Cisjordania. E.A. denuncia esta violación sistemática del alto al fuego y reitera que incluso si se respetara, no detendría el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, ya que solo una rendición de cuentas significativa lo hará. Se prevén movilizaciones el día 29 de Noviembre.

#1 Pitchford
Coincidiendo con el anuncio del nuevo informe de Francesca Albanese, en el que se se afirma que este es un un “crimen colectivo” donde los países occidentales son cómplices directos o indirectos, Ecologistas en Acción urge a mantener la movilización y la presión social.
Se esperan movilizaciones el día 29 de noviembre, aniversario de la partición de Palestina y Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Hay que seguir apretando en las calles.
MoussaZy #2 MoussaZy
El boicot y el odio a toda la basura de Israel es para siempre. Paren o no el genocidio.
