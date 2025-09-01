edición general
3 meneos
23 clics

Gary Vitti (preparador de los Lakers): «Shaquille O’Neal conserva en una caja fuerte unas heces suyas que hizo tras un partido contra los Knicks»

Las anécdotas escatológicas de este jugador ya dieron la vuelta al mundo hace tres años, pero entra en detalle otro testigo directo de lo sucedido. Cuenta Vitti que volvían en autobús de un partido contra los Knicks, Shaq fue al baño del vehículo, hizo de vientre y: «…la cogió, la metió en una bolsa de plástico o lo que sea… había una bolsa de plástico, como la del cubo de basura. Ya estaba dentro de una bolsa, así que la sacó, la ató… y me dijo que todavía la tiene guardada, en una caja fuerte».

| etiquetas: los angeles lakers , shaquille oneal
3 0 1 K 27 cultura
3 comentarios
3 0 1 K 27 cultura
karakol #3 karakol
Me ha recordado a la escena de Priscilla y la mierda de ABBA. xD

www.youtube.com/watch?v=KQqRNo7hMMw
0 K 20
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Si me entran a robar y miran en mi caja fuerte, también se van a encontrar una mierda.

Pero creo que es diferente mierda.
0 K 12
Pacman #2 Pacman
#1 yo tengo un reloj falso y un billete de 500 falso de los que te ponen en el parabrisas del coche con publicidad

xD
0 K 12

menéame