Garcia Page a favor de reducir la distancia de seguridad en los colegios  

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano Gercia-Page, ha planteado reducir la distancia en las aulas de cara a la vuelta a las clases en septiembre. "Me molestaba que se estaba diciendo que tiene que haber una distancia de 2 metros en los colegios" "Y nos estamos poniendo absolutamente dramaticos con el comienzo del curso. No tenemos colegios, no tenemos aulas, hay que contar con prefabricados para meter a la gente, no tenemos posibilidad de contratar tanto profesor."