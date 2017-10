García Albiol " los partidos no pueden presentarse con propuestas que signfiquen romper España"

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha valorado que, a día de hoy, Catalunya no puede afrontar unas elecciones anticipadas al Parlament porque la Generalitat "no está instalada en la normalidad democrática". En caso de nuevos comicios, ha señalado Albiol, los partidos políticos no podrían presentarse a ellos "con propuestas que signifiquen romper España".