Ganaderos asturianos lamentan la falta de mano de obra: «Nadie quiere trabajar pese a cobrar 1.000 euros y ser mantenidos»

Los puestos que se ofertan no se cubren por la escasez de servicios en el mundo rural y la falta de formación sobre el campo. «Nosotros vivimos en una zona aislada y la gente no está acostumbrada a la precariedad de donde vivimos, que no tiene nada que ver con la laboral. Las personas están habituadas a tener los recursos básicos en tan solo minutos, pero aquí el hospital, el supermercado e, incluso, el bar para ir a desconectar está a una hora mínima. No hay vida social y prefieren cobrar menos, pero no estar así», detalla.