Se regalan vacas. Estoy hasta los cojones de que se escapen. No hacen ni puto caso. Son unas hijas de puta. Me llaman a todas horas los vecinos porque están en la carretera o en otro prado. Están de mí hasta los cojones. La oscura está salida siempre, se va a buscar al toro. Y las demás igual. Faltan otras 5 que no se donde están ahora. Si alguien las quiere se las regalo, no cojo el teléfono sólo Whatsapp.