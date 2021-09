Galicia y la prudencia enmascarada

En Galicia la mayor parte de la gente sigue caminando por la calle prudentemente tapada con una mascarilla. Ayer mismo estuve en Madrid y la gente me miraba curiosa por la calle como si me pasase algo por ir ataviado -o acorazado- con una mascarilla FFP2, mientras que en Galicia me habrían mirado raro por justo lo contrario, por ir con la cara al aire y sin protección. Si estamos rodeados de gente protegida, notamos la obligación social de llevarla.