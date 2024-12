Gabriel Rufián recuerda su profecía sobre Junts y el PP tras la exigencia de Puigdemont: "Esto pasará"  

"Usted hubiera pactado con Junts", le espetó al líder del PP. Y después fue aún más allá: "Usted hubiera pactado con Junts y usted pactará con Junts". Tan plausible como que Feijóo lo intentó, pero no salió. Este lunes quizá estemos más cerca de este escenario. Carles Puigdemont ha exigido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y además Junts tramitará la petición en el Congreso. De no hacerlo, le retirarán su apoyo con sus siete decisivos diputados en el Congreso. Las interpretaciones no se han hecho esperar.