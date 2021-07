Futurama podría tener nuevas temporadas gracias a Disney Plus

Futurama es una de las mejores series de animación de todos los tiempos. Ya que tenía todo el sabor de Los Simpson pero estaba ambientada en el futuro, por lo que cualquier locura que les ocurría a los personajes encajaba a la perfección. Ahora, el actor de doblaje Billy West, que prestó su voz a Fry, el profesor Farnsworth y el Doctor Zoidberg, habla sobre la posibilidad de que haya más temporadas: “Siempre he dicho que me encantaría que hubiera más temporadas de Futurama. Sé que Disney Plus está pensando en ello”. Admitió West.