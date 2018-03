"Lo fundamental de la renta básica es concebir que recibir un ingreso es justo"  

Jorge Moruno aborda en su nuevo libro "No tengo tiempo. Geografías de la precariedad" el ritmo frenético instado en nuestras vidas y un trabajo que ya no garantiza unas condiciones de vida dignas"Si asumimos que la realidad no se puede cambiar, estar explotado va a ser un privilegio porque la otra opción es ser un excluido", afirma el sociólogo y ex responsable de discurso de Podemos "La precariedad y la falta de tiempo son un nicho de mercado: ahora aparecen los muebles de cartón, los potitos, las apps que venden sobras de otros..."