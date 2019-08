El fundador de Open Arms asegura que Pedro Sánchez le ha negado hasta tres veces por escrito una reunión

Òscar Camps explica que sí ha contactado con Angela Merkel, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el de Francia, Emmanuel Macron, quien le ha prometido ponerse "en marcha". Sin embargo, con el Ejecutivo español hay "contactos pero no a nivel" de Pedro Sánchez. "En su día nos conocimos, quedamos para tomar un café, desde entonces hicimos tres peticiones pero me han contestado por escrito que no", ha indicado.