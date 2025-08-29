Funcionario de Trump presenta nueva denuncia penal a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook [ENG]

La nueva remisión penal, realizada el jueves por la noche y revelada en una publicación en redes sociales por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, alega que Cook identificó una propiedad en Cambridge, Massachusetts, como segunda residencia en documentos oficiales, pero en realidad la utilizó como propiedad de inversión. Cook, la primera mujer negra en servir como gobernadora de la Fed, ha presentado una demanda impugnando su despido por parte del presidente Donald Trump a principios de esta semana.