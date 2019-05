"Que fumen, beban y coman carne roja", dice la nueva ministra de Salud de Noruega

La nueva ministra de Salud Pública de Noruega suscitó polémica cuando dijo que a la gente se le debería "permitir fumar, beber y comer tanta carne roja como quiera". En una entrevista con la emisora noruega NRK publicada el lunes, Sylvi Listhaug dijo que no es tarea del gobierno decirle a la gente lo que es o no es saludable. "No pienso ser la policía moral", dijo la política populista de 41 años. También expresó su simpatía por los fumadores, y se definió a ella misma como "fumadora social"