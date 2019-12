Fui a una visita guiada del centro logístico de Amazon

Una mañana de domingo, me levanté de la cama y me fui caminando hasta un polígono industrial en Peterborough, Inglaterra, para visitar un centro de Amazon en el que nos llevaban como si fuéramos ovejitas. Durante las dos horas siguientes, un guía controló todos mis movimientos. No podíamos sacar fotos y nos pedían que lleváramos chalecos de alta visibilidad para que pudieran encontrarnos si nos perdíamos. “Y os encontraremos”, nos dijo sonriendo nuestra guía, una chica tatuada de unos veintipico años.