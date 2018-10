"Por qué fui a ver a Puigdemont: no es traición, se llama democracia y libertad"

Mi familia quedo marcada de por vida por el exilio de mi padre durante el franquismo. Él siempre me dijo que fuera aprendió un hecho importante que no había querido olvidar: el sabor de la libertad. Le ha venido de perlas a Ciudadanos mi visita a Puigdemont para que se hablara de todo menos de la carta en la que expongo los motivos de mi despedida del partido. Por lo que se ve, hay quien piensa que el nacionalismo es más contagioso que la viruela. No lo es.