Las Fuerzas Armadas inician su despliegue en la operación 'Centinela Gallego 2025’ contra los incendios forestales

Estará activa entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre, y consistirá en el despliegue operativo de patrullas terrestres, de carácter preventivo y disuasorio Hoy ha comenzado la operación “Centinela Gallego 2025”, activa hasta el 30 de septiembre. 35 patrullas —formadas por miembros del Ejército de Tierra y de la Armada— vigilarán los montes gallegos, en coordinación de los organismos competente de la Comunidad Autónoma de Galicia, para colaborar en la prevención de incendios forestales, a través de actividades de presencia y disuasión.