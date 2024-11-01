·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8838
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4472
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
3760
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
4621
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
4110
clics
10 000 carteleras de películas descargables de los años 40, 50, 60 y 70
más votadas
469
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
315
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
344
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
394
Un segundo testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 20.00 y cambiado de ropa
327
Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
25
clics
Fuerte suba de bonos y acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno en las elecciones
Los papeles que cotizan en Nueva York comenzaron a operar de forma positiva en el pre-market; los bancos, los más beneficiados, con subas de hasta un 35%.
|
etiquetas
:
argentina
,
acciones
,
wall street
,
elecciones
7
2
2
K
73
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
2
K
73
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jacusse
@Findeton
Saca esos billetes de 500, jaja.
4
K
61
#5
Findeton
*
#1
La pantalla me escupe dinero.
1
K
22
#2
Dexton
Meneantes ahora mismo…
4
K
49
#7
pozz
Una muy buena noticia para Argentina!
Esta es la clasica noticia que al facherio no le gusta nada, es una muestra del fracaso del peronismo y el exito de Milei.
2
K
28
#6
Connect
Los argentnos nos llevamos un buen susto en septiembre. Rápidamente volvió a planear la sombra del peronismo de los últimos 20 años. Fueron dramáticos. Los europeos no lo entienden, ahí sentados en su sofá tranquilamente sabiendo que podían ir a comprar cuando quieren porque los precios se mantienen. Que pueden poner nafta cuando necesiten porque las gasolineras abren siempre y no esperan a que suban los precios para ganar más, o que un grupo de piqueteros te impide ir a trabajar.
Los argentinos temimos volver a eso de nuevo. Las elecciones de Septiembre fueron un revulsivo y una manera de hacer ver a los argentinos que el peronismo volvía. Y con él la inflación, los piqueteros y los especuladores de precios.
1
K
24
#3
meneantepromedio
No podía saberse...
1
K
20
#4
loborojo
Saca' otra cripto, Milei!
Robame' más!
0
K
10
#8
janatxan
Un loco, Trump, rescata a su amigo loco, Milei, y los mercados (paradigma de estabilidad y prosperidad para el pueblo llano) se vuelven también locos y todo se convierte en una fiesta con barcos y putas muy caras. ¿Qué podría salir mal? Luego esperarán empatía y solidaridad de parte del resto si lo que acaban de VOmiTAR sale rana
0
K
10
#9
Findeton
#8
Ohh "los argentinos votan mal".
0
K
11
#10
janatxan
#9
si votar a una persona que se folla a su hermana y habla con su perro muerto a traves de una medium, es votar bien, me alegro por vosotros
1
K
14
#11
Findeton
#10
Ohh, reportado por bulo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Saca esos billetes de 500, jaja.
Esta es la clasica noticia que al facherio no le gusta nada, es una muestra del fracaso del peronismo y el exito de Milei.
Los argentinos temimos volver a eso de nuevo. Las elecciones de Septiembre fueron un revulsivo y una manera de hacer ver a los argentinos que el peronismo volvía. Y con él la inflación, los piqueteros y los especuladores de precios.
Robame' más!