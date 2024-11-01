edición general
9 meneos
25 clics
Fuerte suba de bonos y acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno en las elecciones

Fuerte suba de bonos y acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno en las elecciones

Los papeles que cotizan en Nueva York comenzaron a operar de forma positiva en el pre-market; los bancos, los más beneficiados, con subas de hasta un 35%.

| etiquetas: argentina , acciones , wall street , elecciones
7 2 2 K 73 politica
11 comentarios
7 2 2 K 73 politica
Comentarios destacados:    
#1 Jacusse
@Findeton
Saca esos billetes de 500, jaja.
4 K 61
Findeton #5 Findeton *
#1 La pantalla me escupe dinero.  media
1 K 22
#2 Dexton
Meneantes ahora mismo…  media
4 K 49
#7 pozz
Una muy buena noticia para Argentina!
Esta es la clasica noticia que al facherio no le gusta nada, es una muestra del fracaso del peronismo y el exito de Milei.
2 K 28
Connect #6 Connect
Los argentnos nos llevamos un buen susto en septiembre. Rápidamente volvió a planear la sombra del peronismo de los últimos 20 años. Fueron dramáticos. Los europeos no lo entienden, ahí sentados en su sofá tranquilamente sabiendo que podían ir a comprar cuando quieren porque los precios se mantienen. Que pueden poner nafta cuando necesiten porque las gasolineras abren siempre y no esperan a que suban los precios para ganar más, o que un grupo de piqueteros te impide ir a trabajar.

Los argentinos temimos volver a eso de nuevo. Las elecciones de Septiembre fueron un revulsivo y una manera de hacer ver a los argentinos que el peronismo volvía. Y con él la inflación, los piqueteros y los especuladores de precios.
1 K 24
meneantepromedio #3 meneantepromedio
No podía saberse... :-D
1 K 20
loborojo #4 loborojo
Saca' otra cripto, Milei!
Robame' más!
0 K 10
janatxan #8 janatxan
Un loco, Trump, rescata a su amigo loco, Milei, y los mercados (paradigma de estabilidad y prosperidad para el pueblo llano) se vuelven también locos y todo se convierte en una fiesta con barcos y putas muy caras. ¿Qué podría salir mal? Luego esperarán empatía y solidaridad de parte del resto si lo que acaban de VOmiTAR sale rana :roll:
0 K 10
Findeton #9 Findeton
#8 Ohh "los argentinos votan mal".
0 K 11
janatxan #10 janatxan
#9 si votar a una persona que se folla a su hermana y habla con su perro muerto a traves de una medium, es votar bien, me alegro por vosotros xD
1 K 14
Findeton #11 Findeton
#10 Ohh, reportado por bulo.
0 K 11

menéame