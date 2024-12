Froilán no encuentra trabajo en España por orden de Felipe VI

Froilán está cansado de la vida en Abu Dabi. Echa de menos a su familia y a sus amigos. Prefiere mil veces su vida en Madrid, y aunque ahora no tiene trabajo y visita la capital más veces que antes, no está previsto que vuelva a instalarse en casa de su madre. Parece que Felipe VI no está dispuesto a dejarle volver tan fácilmente. De momento cree que no ha cambiado lo necesario y para la corona es mejor tenerle alejado del foco mediático. El hermano de Victoria Federica ha estado buscando ofertas de trabajo en España para poder volver.