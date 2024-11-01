Receta antroxu (carnaval) por excelencia.

Mientres los facia, acordeme la mi güela. Metieste na so casa y golía a frixuelu, entraves na cocina y na mesa había un platau d'ellos.

Yeren como papel de fumar. Nun toy al nivel, pero como diz la mi ma, cortando cojones se aprende a capar...

Mezclar cuatro cucharadas de azúcar con dos huevos.

Añadir 400 ml de leche. Revolver. Y una cucharada de anís.

Tamizar 150 gramos de harina.

Cuando este todo mezclado y si no estáis muy fartones, lo suyo es meterlo en la nevera una hora. Pero si hay fame, pasáis a la sartén.

Importante sartén antiaderente. Una gotina de aceite para evitar que se pegue. Y echáis la menor cantidad posible pero que cubra toda la sartén.

Esto requiere práctica, así que no os frustreis. Yo que soy novata tengo un cosu al lao, si me paso echo el excedente y así me quedan un pelín más finos.

Normalmente, según vas echando al plato se le tamiza azúcar por encima. Pero como los iba a rellenar mejor no.

Por otro lado. Con la misma receta pero sin azúcar y anís y añadiendo sal. Hago unos frixuelos reyenos de centollu que están que te mueres. Ya subiré receta un día que tenga centollín (receta que le robé a papá por cierto)