"Bueno, muchachos, pongámonos a trabajar. Voy a ser lo que se llama ‘maestra’, pero no soy nada de eso (...) Nunca he sido maestra de pintura ni creo serlo jamás, pues todo el tiempo estoy aprendiendo”. Así se presentaba Frida Kahlo en 1943 ante los que serían sus primeros alumnos. Pese a que la artista mexicana estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, no se sentía preparada para la labor.