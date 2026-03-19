Freno a las empresas: el Supremo prohíbe exigir certificados médicos extra a los trabajadores

«la empresa no puede pretender acceder a datos personales que forman parte de las historias clínicas reguladas en los artículos 14 y siguientes de la citada Ley 41/2002, de 14 de noviembre» pues está práctica no se encuentra amparada por la normativa de protección de datos ni por la regulación de la documentación clínica. Esta sentencia abre la puerta a que trabajadores de otros sectores, cuyos convenios colectivos reconozcan el derecho a acudir al médico durante la jornada laboral, puedan cuestionar la exigencia empresarial de documentos adici