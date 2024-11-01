Frases imperdibles

* El amor eterno dura aproximadamente 3 meses
* Todo tiempo pasado fue anterior.
* Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria.
* El que nace pobre y feo, tiene grandes posibilidades de que al crecer... se le desarrollen ambas condiciones.
* Los honestos son inadaptados sociales
* El que quiera celeste, que mezcle azul y blanco.
* Pez que lucha contra la corriente, muere electrocutado.
* La esclavitud no se abolió, se cambio a 8 hs diarias.
* Si la montaña viene hacia ti... ¡Corre! Es un derrumbe.
* Lo importante no es ganar, sino es hacer perder al otro.
* No soy un completo inútil... Por lo menos sirvo de mal ejemplo.
* La droga te vuelve &ruto.
* Si no eres parte de la solución... eres parte del problema.
* Errar es humano... pero echarle la culpa a otro, es más humano todavía.
* Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
* Yo no sufro de locura... la disfruto a cada minuto.
* Es bueno dejar el trago, lo malo es no acordarse donde.
* El dinero no hace la felicidad... ¡la compra hecha!
* Una mujer me arrastró a la bebida... Y nunca tuve la cortesía de darle las gracias.
* Si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia.
* La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido.
* No te metas en el mundo de las drogas... Ya somos muchos y hay muy poca.
* Huye de las tentaciones... despacio, para que puedan alcanzarte.
* La verdad absoluta no existe... y esto es absolutamente cierto.
* Hay un mundo mejor, pero es carísimo.
* Ningún tonto se queja de serlo. No les debe ir tan mal.
* Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado.
* La mujer que no tiene suerte con los hombres... no sabe la suerte que tiene!
* No hay mujer fea, solo belleza rara.
* La pereza es la madre de todos los vicios y como madre... hay que respetarla.
* Si un pajarito te dice algo... debes estar loco pues los pájaros no hablan.
* En cada madre hay una suegra en potencia.
* Lo importante es el dinero, la salud va y viene.
* Trabajar nunca mató a nadie... pero, ¿para qué arriesgarse?
* No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella.
* Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados.
* El alcohol mata lentamente... No importa, no tengo prisa.
* La confusión esta clarísima.
* Mátate estudiando y serás un cadáver culto.
* Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse.
* Hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas:"Tire y Empuje"
* ¿Para que tomar y manejar si puedes fumar y volar?
* Dios mío dame paciencia... Pero ¡Damela YA!
* De cada diez personas que miran televisión, cinco son la mita.