Frases imperdibles

* El amor eterno dura aproximadamente 3 meses

* Todo tiempo pasado fue anterior.

* Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria.

* El que nace pobre y feo, tiene grandes posibilidades de que al crecer... se le desarrollen ambas condiciones.

* Los honestos son inadaptados sociales

* El que quiera celeste, que mezcle azul y blanco.

* Pez que lucha contra la corriente, muere electrocutado.

* La esclavitud no se abolió, se cambio a 8 hs diarias.

* Si la montaña viene hacia ti... ¡Corre! Es un derrumbe.

* Lo importante no es ganar, sino es hacer perder al otro.

* No soy un completo inútil... Por lo menos sirvo de mal ejemplo.

* La droga te vuelve &ruto.

* Si no eres parte de la solución... eres parte del problema.

* Errar es humano... pero echarle la culpa a otro, es más humano todavía.

* Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.

* Yo no sufro de locura... la disfruto a cada minuto.

* Es bueno dejar el trago, lo malo es no acordarse donde.

* El dinero no hace la felicidad... ¡la compra hecha!

* Una mujer me arrastró a la bebida... Y nunca tuve la cortesía de darle las gracias.

* Si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia.

* La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido.

* No te metas en el mundo de las drogas... Ya somos muchos y hay muy poca.

* Huye de las tentaciones... despacio, para que puedan alcanzarte.

* La verdad absoluta no existe... y esto es absolutamente cierto.

* Hay un mundo mejor, pero es carísimo.

* Ningún tonto se queja de serlo. No les debe ir tan mal.

* Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado.

* La mujer que no tiene suerte con los hombres... no sabe la suerte que tiene!

* No hay mujer fea, solo belleza rara.

* La pereza es la madre de todos los vicios y como madre... hay que respetarla.

* Si un pajarito te dice algo... debes estar loco pues los pájaros no hablan.

* En cada madre hay una suegra en potencia.

* Lo importante es el dinero, la salud va y viene.

* Trabajar nunca mató a nadie... pero, ¿para qué arriesgarse?

* No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella.

* Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados.

* El alcohol mata lentamente... No importa, no tengo prisa.

* La confusión esta clarísima.

* Mátate estudiando y serás un cadáver culto.

* Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse.

* Hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas:"Tire y Empuje"

* ¿Para que tomar y manejar si puedes fumar y volar?

* Dios mío dame paciencia... Pero ¡Damela YA!

* De cada diez personas que miran televisión, cinco son la mita.