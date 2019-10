Franquismo: Desgarradoras cartas de un fusilado por la dictadura antes de ser asesinado

Benito Martínez siendo consciente de que tan solo le quedan unas horas de vida: "Madre, te escribo esta última carta, me encuentro en capilla porque mañana al venir el día, seré fusilado". “Pues madre tengo la conciencia tranquila y soy inocente de lo que me acusan”. Solo una petición, únicamente una sencilla demanda, solicita. Al igual que en la carta de Julia Conesa, una de las “Trece Rosas” también fusilada (“Que no me lloréis. Que mi nombre no se borre de la historia”), Benito le pide a su familia que le tengan “siempre presente en todos..