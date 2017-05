Frank Cuesta revienta: "Señor Iglesias, controle a estos tontos o cómpreles un libro"

"No he hablado de Podemos, ni del PP, ni de Franco ni de su puta madre". Frank Cuesta contó en Facebook el caso del hijo de una amiga que murió en Venezuela por un cáncer. "No ha podido ser tratado el cáncer que tenía, por falta de medios. Lo que está pasando en Venezuela es 'vergonzoso", escribió. Tras la publicación del escrito, Frank Cuesta asegura que comenzó a recibir críticas por denunciar la situación que vive Venezuela. "Me podéis decir lo que queráis, me podéis insultar, pero sois unos necios odiosos y una gente falta de corazón".