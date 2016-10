Un francotirador de ISIL acaba con la vida del reportero holandés Jeroen Oerlemans [ENG]

8 meneos 28 clics

El prominente reportero holandés Jeroen Oerlemans ha sido asesinado mientras cubría la ofensiva gubernamental contra ISIL en el enclave de Sirte, Libia, a cuatrocientos cincuenta kilómetros al este de Tripoli, la capital. El Dr. Akram Gliwan, vocero del sistema hospitalario de Misrata, narró a la agencia de noticias AFP news que Oerlemans fue alcanzado en el pecho por un francotirador del Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL).