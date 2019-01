Francisco, pocero experto en la zona de Totalán: “Es casi imposible que Yulen esté ahí”

Francisco Barranquero: "El agujero no tiene una dirección vertical como si la perforación cayera a plomo. En 100 m puede haber una desviación de hasta dos y tres metros hacia los laterales. Además, la apertura sólo tiene un palmo de anchura. En ese espacio yo he llegado a recuperar martillos. ¿Es posible que un bebé no se quede atascado y que haya llegado al fondo? Ya te digo yo que eso es muy difícil", argumenta a ELESPAÑOL después de aparcar su camioneta cerca del puesto avanzado que la Guardia Civil ha desplegado a las afueras de Totalán.