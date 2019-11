Francisco González dice que conoció a Villarejo por 'Salvados'

El expresidente del BBVA defiende en su declaración como imputado que "jamás" ordenó contratar labores de espionaje al excomisario, aunque no descarta que "alguien" lo hiciera de forma "particular". Afirma que no supo de la existencia de Villarejo hasta que le vio "en el programa Salvados" de la televisión. Entre las pruebas contra González, las actas que corroboran las contrataciones o la declaración del exdirectivo Antonio Béjar, quien manifestó que la presencia de Villarejo en el BBVA era tan común, que “formaba parte del paisaje”..