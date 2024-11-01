Francia y Alemania lanzan el proyecto JEWEL para construir el primer sistema europeo de detección temprana de misiles [ENG]

Francia y Alemania han firmado un acuerdo bilateral para lanzar el componente espacial de JEWEL, el núcleo de la nueva arquitectura. Los satélites en órbita geoestacionaria proporcionarán la primera línea de detección, introduciendo datos críticos en la cadena de alerta. El proyecto implicará la coordinación entre instituciones militares y civiles de ambos países, incluidas DGA, AID, DICE, DOMN y SASD de Francia, y sus homólogas alemanas. Los equipos conjuntos también buscarán promover JEWEL entre otros socios europeos como base para un sistema