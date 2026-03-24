Fragmentos de "Realismo Capitalista" de Mark Fisher

Y es verdad que hay conspiraciones en el capitalismo, pero el problema es que solo son posibles por las estructuras subyacentes que les permiten funcionar. ¿Alguien cree, por ejemplo, que mejorarían las cosas si reemplazáramos a todos los cuadros gerenciales de las empresas y los bancos con un nuevo conglomerado de «mejores personas»? Por el contrario, es obvio que es la estructura la que genera los vicios, y que mientras permanezca, los vicios se reproducirán.

El engaño de tantas personas que empiezan a trabajar como gerentes con grandes esperanzas es creer que ellos sí pueden cambiar las cosas, que no cometerán los mismos errores que criticaban de sus propios gerentes, que esta vez todo será diferente. Pero hay que mirar a cualquiera que haya sido promovido a un cargo gerencial para observar qué ocurre; la petrificación gris del poder no tarda mucho en avanzar: prácticamente, es posible palpar cómo el poder va quedándose con el cuerpo de una persona y escuchar los juicios vacíos de sentido con los que el poder habla a través de ella.

Por eso sería un error tratar de imponer a la fuerza la responsabilidad ética individual que la estructura corporativa desplaza. Esta es la tentación de la ética que, como observó Žižek, el sistema capitalista utilizó en su beneficio para protegerse en medio de la crisis financiera: la estrategia fue culpar a los individuos supuestamente patológicos, los que «abusan del sistema», más que al sistema mismo. Pero esta evasión es, en verdad, un procedimiento en dos pasos: no se menciona la estructura, hasta que se la invoca, implícita o abiertamente, en el punto en el que los individuos que pertenecen a la estructura corporativa pueden en efecto ser castigados. En este momento, de repente, las causas de los abusos o las atrocidades se revelan tan sistémicas, tan difusas, que ningún individuo puede aparecer con claridad como el responsable de una catástrofe. Esto fue lo que ocurrió con el desastre de Hillsborough, con el escándalo de Jean Charles de Menezes y en muchos otros casos. Pero este impasse (la idea de que solo los individuos físicos pueden ser considerados éticamente responsables mientras que la causa de algunos errores y abusos es corporativa, sistémica) no es solo una forma de disimulo: es una indicación de lo que falta en el capitalismo.

¿Qué organismos son capaces de regular y controlar la estructura impersonal de las corporaciones? ¿Cómo es posible castigar a una estructura corporativa? Sí, es verdad, las corporaciones pueden ser sometidas a un proceso penal tanto como los individuos; pero el problema es que las corporaciones no son como los individuos humanos, por lo que cualquier analogía entre las corporaciones y los individuos como sujeto de castigo será necesariamente una analogía superficial. Esto no quiere decir que las corporaciones sean agentes que actúan en la profundidad, debajo de todo. Las mismas corporaciones están limitadas por la causa última, que no es un sujeto: el capital.