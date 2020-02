Más pronto o más tarde, todos fracasamos. La vida está llena de fails, ya sea un examen suspendido o una competición internacional que no pudimos ganar. Es muy fácil darse por vencido cuando las cosas no nos salen como queríamos, a nadie le gusta fracasar… ¿A nadie? Si Soichiro Honda levantara la cabeza, quizá exclamaría «¡A mí sí me gusta fracasar!».