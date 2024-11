Fotos ganadoras del Fotógrafo Internacional de Paisajes del Año 2024 (24 fotos) [ENG]  

La 11 edición del concurso anual International Landscape Photographer of the Year anuncia sus ganadores de 2024, con imágenes impresionantes de todo el mundo. El canadiense Andrew Mielzynski se alzó con el título por su portafolio minimalista, lo que supone una victoria consecutiva tras compartir el galardón el año pasado. El japonés Ryohei Irie ganó el premio a la Fotografía de Paisaje del Año por Traces of Light, fascinante imagen de luciérnagas iluminando un bosque. [ Página oficilal: www.internationallandscapephotographer.com/