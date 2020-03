Fotografías de Marilyn Monroe en un descanso del rodaje de "Luces de candilejas"  

Luces de candilejas (There's No Business Like Show Business) es una película musical dirigida por Walter Lang y estrenada en 1954, con Ethel Merman, Dan Dailey, Donald O'Connor, Mitzi Gaynor, Marilyn Monroe, Johnnie Ray y Hugh O'Brian formando el reparto principal. La historia del film tiene como protagonistas a la familia Donahue, quienes se dedican al mundo del espectáculo, representando todo tipo de números de escenario en escenario. A pesar de su discreto paso por taquilla, la película Luces de candilejas obtuvo tres nominaciones al Oscar.