Fortín Magaña: "La publicidad ya no le está funcionando al presidente Nayib Bukele"

En entrevista para InformaTVX, el reconocido analista político, Miguel Fortín Magaña, habló sobre como, a su forma de ver, la imagen del Presidente Nayib Bukele se ha visto afectada seriamente por las decisiones que se han venido tomando en los últimos meses en materia política. «Estos prometieron algo que no cumplieron. La gente ya empezó a notar que lo que prometieron no era cierto. Mientras con el Bitcoin, el Presidente Bukele no lo mencionó en su campaña y está introduciendo algo que no había prometido», señaló Magaña en primer lugar.