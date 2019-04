¿Y si formamos parte de un zoo espacial y la Tierra es nuestra jaula? Eso plantea la hipótesis del zoológico cósmico

La antigua paradoja de Fermi se conserva joven, hoy en día sigue habiendo congresos de científicos abordando las posibles respuestas. No sabemos si estamos solos en el universo. La última teoría de la que se ha hablado ha sido la hipótesis del zoológico cósmico: " No den de comer a los animales del planeta Tierra, ni se intenten comunicar con ellos, no saben convivir ni gestionar sus propios recursos sin destruirse entre ellos mismos, tampoco son capaces de cuidar su entorno vital ".