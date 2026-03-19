Forestalia se desprende de su macroproyecto de centros de datos en plena investigación

El Proyecto Búfalo revolucionó Aragón. Forestalia anunció a finales del año pasado una inversión de 12.048 millones de euros para construir tres centros de datos en Zaragoza: DCM Data, ubicado en Magallón; DCM Dédalo, en Botorrita; y DCM Blue, en Alfamén. Apenas unos meses más tarde, la empresa de Fernando Samper ha decidido desprenderse de dos de esos tres centros. Y lo hace en plena investigación judicial por el presunto pago de sobornos a cambio de licencias medioambientales.