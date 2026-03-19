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Forestalia se desprende de su macroproyecto de centros de datos en plena investigación

Forestalia se desprende de su macroproyecto de centros de datos en plena investigación

El Proyecto Búfalo revolucionó Aragón. Forestalia anunció a finales del año pasado una inversión de 12.048 millones de euros para construir tres centros de datos en Zaragoza: DCM Data, ubicado en Magallón; DCM Dédalo, en Botorrita; y DCM Blue, en Alfamén. Apenas unos meses más tarde, la empresa de Fernando Samper ha decidido desprenderse de dos de esos tres centros. Y lo hace en plena investigación judicial por el presunto pago de sobornos a cambio de licencias medioambientales.

| etiquetas: forestalia , centros de datos , proyecto búfalo , aragón
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1 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
elsnons #1 elsnons *
Increíble lo de ese proyecto medioambiental
de Aragón . Ningún medio pro gubernamental dando cuenta del expolio realizado incluso antes de mover una palada de tierra. Millones y millones de euros enterrados por todo un ejército de buitres carroñeros de los fondos públicos sin vigilancia ni control .

Lógicamente aquí negando la mayor y será noticia más de Forestalia aparcada en el olvido del
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menéame