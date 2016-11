El fondo buitre al que Botella vendió VPO echa a siete familias por sorpresa por "obras significativas" en las casas

38 meneos 52 clics

Recibieron un burofax en octubre que les da hasta el 11 de noviembre para irse. Todas fueron adjudicatarias cuando eran pisos públicos y cinco son de la asociación de afectados por la ventaAhora finaliza su contrato firmado con la EMVS y Fidere no quiere renovarlo alegando que hay que acometer reformas, pero no les asigna una nueva casa. Los vecinos aseguran que los pisos "no tienen ningún problema"