“Flota Dorada”: Trump presenta una nueva generación de grandes buques de guerra mientras lanza amenazas contra Maduro y Petro

Trump sostuvo que los buques serán “100 veces más poderosos que cualquier acorazado jamás construido” y confirmó que la Marina comenzará de inmediato el proceso de adquisición. La prensa le preguntó a Trump qué pasaría con ese petróleo, y el mandatario fue claro: los barriles permanecerán bajo control estadounidense. "Lo vamos a conservar... tal vez lo usemos en las Reservas Estratégicas... Nos quedamos con los barcos también", dijo Trump.