Una floridana confunde una indigestión con un bebé de 37 semanas [ENG]

"Tomé comida china la noche anterior y creí que los vómitos eran por una intoxicación alimentaria" - ha declarado. Pero no, la comida china no estaba mala, la mujer desconocía que estaba embarazada de un bebé de 37 semanas, el cual fue expulsado posteriormente. Según el obstetra que la atendió, es perfectamente posible que una mujer desconozca estar embarazada pero en sus 20 años de experiencia sólo ha visto algo similar en 3 ocasiones. La mujer asegura que no podrá volver a mirar la comida china con los mismos ojos.