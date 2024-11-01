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Florentino Perez canta "Superestrella" de Aitana (cat-cas)  

Esta semana, después de dos temporadas en blanco, Florentino Pérez (Jordi Ríos) convoca una rueda de prensa para defenderse de las críticas al ritmo de "Superestrella", de Aitana.

| etiquetas: polònia , tv3 , florentino , aitana , superestrella
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