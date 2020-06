La Fiscalía del Supremo investiga una supuesta donación de un país entero de parte de Francisco Franco a Juan Carlos I

“Franco le regaló el país tal cual, ¿sin nada a cambio? Es difícil de justificar. Se trata de una mordida de un país entero que no tiene explicación alguna”, dicen las fuentes. No obstante, es posible que no se le pueda imputar debido a su “inviolabilidad”, un privilegio judicial de procedencia inexplicable y que don Juan Carlos también habría recibido a modo de “obsequio”.