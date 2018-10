La Fiscalía no descarta recurrir el archivo parcial del "caso máster"

La Fiscal General explica que el auto dictado ayer por la jueza Rodríguez-Medel está siendo estudiado y negando que la decisión del Supremo de no investigar a Casado deba afectar en cadena al resto de la causa..estudian el caso "de cada persona y determinar si en su conducta hay indicios de criminalidad". Ha negado que haya existido una descoordinación entre las distintas fiscalías mostrando un criterio en el Supremo y otro distinto en la Plaza de Castilla: "No hay descoordinación, por supuesto,esa disparidad de criterios no existe como tal"..