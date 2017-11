La Fiscalía no admite a trámite la primera denuncia para ilegalizar a la CUP

La Fiscalía General del Estado no ha admitido a trámite la primera denuncia para ilegalizar a la CUP como partido político por haber ejecutado "acciones violentas palpables". Según ha podido confirmar El Nacional, se trataba de la petición de un particular, y por ahora ha sido la única que ha recibido la Fiscalía. "A raiz de la denuncia de un particular respecto a la CUP, se ha abierto un expediente interno que se ha cerrado sin iniciar diligencias de investigación. No hay otras denuncias ni respecto a otros partidos.