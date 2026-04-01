La Fiscalía investiga una denuncia presentada contra CAF por sus vínculos con el régimen de apartheid israelí

La Fiscalía ha admitido estudiar una denuncia presentada contra la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por su participación en la construcción y el mantenimiento de dos líneas de tranvía israelíes dentro de los Territorios Ocupados de Palestina (TOP). La decisión responde a la demanda interpuesta por seis organizaciones civiles contra el consejo de administración de la empresa vasca por el ‘Plan Maestro de Transporte de Jerusalén’.