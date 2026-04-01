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La Fiscalía investiga una denuncia presentada contra CAF por sus vínculos con el régimen de apartheid israelí

La Fiscalía investiga una denuncia presentada contra CAF por sus vínculos con el régimen de apartheid israelí

La Fiscalía ha admitido estudiar una denuncia presentada contra la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por su participación en la construcción y el mantenimiento de dos líneas de tranvía israelíes dentro de los Territorios Ocupados de Palestina (TOP). La decisión responde a la demanda interpuesta por seis organizaciones civiles contra el consejo de administración de la empresa vasca por el ‘Plan Maestro de Transporte de Jerusalén’.

| etiquetas: fiscalía , investigación , caf , transporte jerusalén , proyecto
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3 comentarios
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#3 Troll_hunter
Ojito a la cara de cemento de CAF: Según declaró la empresa a través de un comunicado difundido nada más conocerse su incorporación a la base de datos de la ONU, su proyecto del tranvía de Jerusalén es estrictamente técnico y neutral. “Proporciona infraestructuras esenciales de transporte público que benefician a todas las comunidades por igual y sin discriminación, y que permiten el ejercicio de los derechos humanos fundamentales”, explica
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#2 CosaCosa
Malvados CAF que hacen cosas peligrosas como tranvias!
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menéame