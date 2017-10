La Fiscalía estudia la suspensión de actividades de ANC y Òmnium

El Ministerio Público vincula con la comisión de sedición no sólo a los presidentes de las dos asociaciones sino también a las dos entidades soberanistas como personas jurídicas. Por ello, se plantea reclamar que se limite su acción mediante esta medida preventiva que suele llevar aparejada el cierre de locales y de páginas web y puede alargarse un máximo de cinco años. Se ha topado, no obstante, con un dilema: las personas jurídicas no pueden ser perseguidas por este delito, que no figura en el catálogo de supuestos del Código Penal.