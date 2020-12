La Fiscalía argentina prohíbe incinerar los restos de Maradona

La polémica sigue envolviendo a Diego Armando Maradona. No ha pasado ni un mes de su fallecimiento, y todavía los restos mortales del argentino no pueden descansar en paz. La Fiscalía argentina ha anunciado "la prohibición de innovar sobre sus restos mortales, para que sus herederos y/o familiares directos y/o terceros no dispongan de los restos cadavéricos y el cuerpo sea conservado evitando así su cremación" ante la gran cantidad de demandas de paternidad que les esta llegando. Maradona tiene cinco hijos reconocidos en vida.Hay otros seis...