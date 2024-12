Los fiscales de Manhattan suman un nuevo cargo contra Luigi Mangione: asesinato como acto de terrorismo

En total, el joven de 26 años se enfrenta a un total de 11 cargos por supuestamente asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare. "Permítanme decirlo claramente: No hay heroísmo en lo que hizo Mangione. No celebramos los asesinatos y no ensalzamos la muerte de nadie, y cualquier intento de racionalizar esto es vil, imprudente y ofensivo para nuestros principios de justicia profundamente arraigados", afirmó.