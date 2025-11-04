La fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo confirma que el fiscal general cambia de móvil cada año

Esmeralda Rasillo ha reconocido que no existe un protocolo para el borrado de teléfonos en la Fiscalía, pero ha asegurado que Álvaro García Ortiz ha cambiado de teléfono cada año desde que es el jefe del Ministerio Público
La UCO afirma que los mensajes del teléfono del fiscal general se borraron el día que el Supremo abrió su causa
Tampoco ha sido posible, según el informe de la UCO, conseguir la información acumulada en la cuenta personal de correo electrónico de García Ortiz porque "ha sido eliminada recientemente"
Vaya por dios, le dio por borrar cosas
Te va quedando menos Gonzalito, que vas p'alante.