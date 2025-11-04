edición general
La fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo confirma que el fiscal general cambia de móvil cada año

Esmeralda Rasillo ha reconocido que no existe un protocolo para el borrado de teléfonos en la Fiscalía, pero ha asegurado que Álvaro García Ortiz ha cambiado de teléfono cada año desde que es el jefe del Ministerio Público

¿Tambien se dedica a borrar mensajes?

La UCO afirma que los mensajes del teléfono del fiscal general se borraron el día que el Supremo abrió su causa
www.rtve.es/noticias/20250210/fiscal-general-mensajes-juez-abrio-causa

Tampoco ha sido posible, según el informe de la UCO, conseguir la información acumulada en la cuenta personal de correo electrónico de García Ortiz porque "ha sido eliminada recientemente"

Vaya por dios, le dio por borrar cosas
¿Ha dicho algo sobre si es habitual enviar información a cuentas de Gmail?
#1 O que justo lo borre el día que le dicen que lo van a investigar.
Si la judicatura no fuera tan bastarda igual la gente que no tiene nada que ocultar, salvo sus cosas privadas, no borraban sus cosas. Como han demostrado sobradamente lo contrario con los que no son de su cuerda, pues de aquellos barros estos lodos. Ahora, que se jodan y a chuparla.

Te va quedando menos Gonzalito, que vas p'alante.
