La firma de Iñaki Gabilondo: El tercer hombre (o mujer)

Y puede naufragar, va camino de naufragar, porque tal como se viene fraguando, y como parece que va a proseguir, la batalla Pedro Sánchez vs Susana Díaz no será una estimulante disputa democrática sino un proceso de enconamiento creciente y de envenenamiento colectivo. Eso es lo que me temo. Es por eso por lo que estoy convencido de que ninguno de los dos será la solución y que convendría ir pensando en el tercer hombre (o mujer).