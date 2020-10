Finalmente, el congreso no subirá los salarios de los diputados

Tras la noticia de esta mañana de que el congreso iba a subir un 0.9% los salarios, los grupos parlamentarios de UP y PSOE, que tienen mayoría en la mesa, deciden que no se produzca dicha subida. "Desde Unidas Podemos nos hemos manifestado desde el principio en contra de la subida salarial a los diputados y acabamos de acordar con el grupo socialista que, efectivamente, esa subida no se va a producir." relacionada---> www.meneame.net/story/congreso-preve-subir-9-salario-diputados-resto-p